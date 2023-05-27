Помічник, який може красти дані: Канада почне розслідування через ChatGPT

Схоже на те, що штучний інтелект не так стрімко стане частиною бізнесу. Підприємці не впевнені, що його допомога така вже безкорислива.

Велика кількість великих бізнесів зробили заяву про те, що найближчими роками звільнять десятки тисяч працівників, а їхню роботу буде виконувати штучний інтелект. Втім, багато регуляторів побоюються такого кроку через конфіденційність даних.

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Канада підозрює OpenAI у зборі даних

Канадський регулятор конфіденційності разам з експертами галузі хоче провести розслідування щодо даних, які збирає ChatGPT, розробником якого є компанія OpenAI. Зокрема, йдеться про отримання згоди на збір, використання та розкриття особистої інформації користувачів.

Чат-бот ChatGPT став справжньою сенсацією технологічного світу та спровокував справжню гонку серед гігантів, які почали інвестувати мільярди доларів у створення власного штучного інтелекту. Натомість законотворці просто не встигають за тим, щоб продумати регулювання технології.

Повідомляється, що Канада вже розпочала розслідування та хоче перевірити прозорість звітності щодо збору та використання даних, які збирає ChatGPT.

Оскільки це активне розслідування, жодних додаткових подробиць немає,

– повідомили учасники процесу.

Раніше технологічні лідери та експерти галузі підписали відкритого листа, в якому попросили ввести мораторій на розробку нових штучних інтелектів тривалістю у 6 місяців. Вони наголосили на тому, що технологія несе дуже серйозні виклики для людства, тому потребує детального вивчення.