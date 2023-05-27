Большое количество крупных бизнесов сделали заявление о том, что в ближайшие годы уволят десятки тысяч работников, а их работу будет выполнять искусственный интеллект. Впрочем, многие регуляторы опасаются такого шага из-за конфиденциальности данных.

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Канада подозревает OpenAI в сборе данных

Канадский регулятор конфиденциальности вместе с экспертами отрасли хочет провести расследование данных собираемых ChatGPT, разработчиком которого является компания OpenAI. В частности, речь идет о получении согласия на сбор, использование и раскрытие личной информации пользователей.

Чат-бот ChatGPT стал настоящей сенсацией технологического мира и спровоцировал настоящую гонку среди гигантов, начавших инвестировать миллиарды долларов в создание собственного искусственного интеллекта. Законотворцы просто не успевают за тем, чтобы продумать регулирование технологии.

Сообщается, что Канада уже начала расследование и хочет проверить прозрачность отчетности сбора и использования данных, которые собирает ChatGPT.

Поскольку это активное расследование, никаких дополнительных подробностей нет,

– сообщили участники процесса.

Ранее технологические лидеры и эксперты отрасли подписали открытое письмо, в котором попросили ввести мораторий на разработку новых искусственных интеллектов продолжительностью в 6 месяцев. Они отметили, что технология несет очень серьезные вызовы для человечества, поэтому требует детального изучения.