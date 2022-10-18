Каньє Вест придбає популярну соціальну мережу Parler

Музикант Каньє Вест купує соціальну мережу Parler котра позиціонує себе як соціальна медіаплатформа свободи слова та альтернатива Twitter. Вартість угоди поки не відома.

Каньє Вест купує Parler

У пресрелізі Parlement Technologies, зазначається, що компанія уклала угоду з Каньє Вестом про купівлю соцмережі яку очікують закрити до кінця цього року. Станом на 2021 рік Bloomberg оцінив статки Веста у 6,6 мільярда доларів.

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У Parler також підкреслили, що купівля соцмережі допоможе реперу створити "екосистему в якій вітаються всі думки".

У світі, де консервативні погляди вважаються спірними, ми повинні переконатися, що ми маємо право на вільне самовираження,

– цитують у Parler заяву Каньє Веста.

Нагадаємо, що Каньє Веста заблокували у Twitter та Instagram за порушення політики сервісів та антисемітські висловлювання. У Parler репер зареєструвався лише 17 жовтня Нині на нього підписалось лише понад 90 користувачів.

Що відомо про Parler

Parler – одна з соціальних мереж, які обіцяють більш м’яку політику модерування порівняно з масовими платформами. Одним з її користувачів є Дональд Трамп, колишній президент США. До слова, після того, як Twitter заблокував акаунт Трампа, додаток Parler став найбільш завантаженим в App Store.

Parler видалили з магазинів додатків Apple та Google у січні 2021 року після штурму будівлі Конгресу у Вашингтоні прихильниками Трампа. Загалом пік популярності мережі припав на осінь 2020 року, коли більшість американських консерваторів оголосило про масовий відхід з Twitter та Facebook.