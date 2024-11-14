Банки Казахстану обробляють платежі для Росії значно довше, ніж раніше

Казахстанські банки значно збільшили строки обробки платежів для російських компаній. У листопаді переведення коштів зайняло в середньому на 24% більше часу, ніж у липні.

Чому платежі затримуються

В деяких випадках затримки досягали двох місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Фінансовий директор транспортної компанії ПЕК Роман Ромашевський повідомив, що казахстанські банки посилили вимоги комплаєнсу.

Цікаво! Тепер вони запитують додаткові документи про компанії-відправників і отримувачів, опис товару і деталі угоди.

Засновниця Digital ЗЕД Ганна Фомічова зазначає, що ситуація із затримками загострилася близько трьох тижнів тому. Мінімальний час для проведення платежу зараз становить 7–10 днів, але більша частина розрахунків затримуються на місяць.

Затримки стосуються саме прямих контрактів із розмитненням у Казахстані, а не транзитних операцій, які стало неможливо здійснювати ще приблизно рік тому. Ми вирішили тимчасово не користуватися казахстанськими банками, поки ситуація не стабілізується, оскільки це стало занадто довгим і економічно невигідним,

– пояснила Фомічова.

Андрій Гусєв пов’язує посилення комплаєнсу казахстанськими банками з тиском міжнародних санкцій та посиленням заходів проти відмивання грошей. За його словами, будь-яка підозра на причетність до незаконних операцій може спричинити серйозні репутаційні ризики для банків.