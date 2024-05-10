Кешбек на все українське: як це допоможе бізнесу

В Україні планують запровадити кешбек на вітчизняну продукцію. Його мета допомогти нашому бізнесу шляхом збільшення попиту. Думки щодо цього виявилися неоднозначними.

Чи допоможе кешбек для бізнесу

Михайло Смокович пояснив для 24 Каналу, як ця ініціатива працюватиме. Зокрема він зазначив, що створять спеціальне маркування "Зроблено в Україні" на певній продукції. Покупці купуючи її будуть підтримувати виробника та економіку, а самі отримають кешбек до 10%. Також це позитивно вплине на податки.

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Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Також у людей з'явиться матеріальний стимул купувати цю продукцію, тому що по ній буде йти кешбек на окрему карту, звідки потім можна буде ці гроші витратити. Куди саме, ще не зрозуміло. Можливо, буде обмеження, що витрачати можна буде тільки на продукцію українського виробника, або на певні категорії, типу ліки, донати на ЗСУ, чи комунальні послуги.

Він виділив такі позитивні аспекти:

збільшення попиту на продукцію українського виробника;

збільшення продажів;

активніша сплата податків;

стимулювання економіки;

збільшення кількості робочих місць.

Олексій Волохов Партнер SLA Attorneys Звичайно, питання податкового тиску на бізнес є більш актуальним, ніж запровадження кешбеку та різні програми такого напряму. Водночас податкова реформа є складним завданням, для вирішення якого бракує політичної волі, тому влада обирає такі, м'яко кажучи, популістські методи підтримки бізнесу. Адже збільшити попит на українські товари коштом надання кешбеку за їх купівлю навряд чи вдасться. Український покупець є вибагливим та розбірливим. Якщо якість та ціна товару не будуть відповідати його вимогам, ніякий кешбек не змінить його рішення.

Борис Кушнірук не вбачає у цьому проєкті так багато позитивних моментів, як попередні експерти. На його погляд, бізнесу треба допомагати починаючи від розмови з НБУ.

Борис Кушнірук Економіст НБУ передав банкам понад 100 мільярдів гривень по так званим депозитним сертифікатам. Кошти, які мали йти до держави, пішли комерційним банкам. У банків немає навіть жодного стимулу комусь давати кредити. А який сенс, якщо вони фактично просто ні за що отримують супер надходження й у них навіть не виникає потреби щось робити.

Також він наголосив, що у випадку, якщо НБУ тримає курсові зміни, а внутрішня інфляція продовжує існувати, то імпортна продукція стає дешевшою, тоді як внутрішня дорожчає в доларовому еквіваленті.

Саме тому НБУ варто проводити помірковану процедуру девальвації. Це допомогло б зрощенню імпорту, а внутрішня продукція могла б стати більш конкурентною. На думку Кушнірука, кешбек не спотворить конкуренцію на ринку.

Адвокат Юлія Степаненко закцентувала увагу на двох питаннях, які у неї виникли щодо користі для бізнесу: