Зарплати понад 200 тисяч гривень: ким найвигідніше працювати в Польщі

Зарплати в Польщі суттєво відрізняються залежно від сфери, в якій працює людина. На початку 2026 року найвищі доходи були зосереджені не лише у традиційно високооплачуваних професіях, а й у цілих секторах економіки, де роботодавці готові платити значно більше.

Де в Польщі платять найбільше

Зокрема, найбільші зарплати в Польщі зафіксували у видобувній промисловості, а також у сферах, пов'язаних із комп'ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням веб-сторінками, пише OBOZ.UA.

Одним із головних показників для порівняння зарплат є медіанний дохід. Це значення, за якого половина працівників отримує більше, а половина – менше. На початку 2026 року ситуація була такою:

у видобувній промисловості медіанна зарплата становила 13 794 злотих, що за актуальним курсом НБУ відповідає понад 162 тисячі гривень;

медіанна зарплата становила 13 794 злотих, що за актуальним курсом НБУ відповідає понад 162 тисячі гривень; у сфері видобутку кам'яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих – це понад 199 тисяч гривень;

половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих – це понад 199 тисяч гривень; у видах діяльності, пов'язаних із комп'ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та адмініструванням веб-сторінок, середня зарплата сягнула 18 940 злотих, або понад 223 тисячі гривень, а медіанна – 14 745 злотих або понад 173 тисяч гривень.

Зауважте! Обрахунок здійснювався за офіційним курсом НБУ станом на 2 вересня.

Де зарплати найнижчі

Водночас є сфери, де рівень оплати праці залишається значно нижчим. За даними фахівців, найнижчі зарплати зафіксовані у видах діяльності, де вартість праці невисока, а кількість доступного персоналу – велика. Зокрема, йдеться про детективні та охоронні послуги.

Різниця між такими секторами пояснюється не лише рівнем кваліфікації. Там, де бізнес конкурує за обмежену кількість спеціалістів, роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб утримати людей або залучити нових працівників. Водночас у сегментах із великою кількістю потенційних кандидатів можливості для швидкого зростання оплати праці значно менші,

– розповіли фахівці.

Нагадаємо, що найбільш стабільний попит на персонал в Польщі зараз спостерігається у кількох сферах:

HoReCa – готелі, ресторани, кафе та сфера обслуговування;

харчова промисловість;

роздрібна торгівля;

логістика та складські роботи.

Аналітики очікують, що у другій половині року ситуація на польському ринку праці може поступово покращитися.