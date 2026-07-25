Де українцям найпростіше знайти роботу в Польщі

Українці в Польщі переважають за чисельністю всіх інших іноземців, проте робота для них є лише в окремих галузях. Про це OBOZ.UA повідомили у міжнародній компанії з працевлаштування.

За словами експертів, найбільш стабільний попит на персонал зараз спостерігається у кількох сферах:

HoReCa – готелі, ресторани, кафе та сфера обслуговування;

харчова промисловість;

роздрібна торгівля;

логістика та складські роботи.

Причина такої ситуації – активність внутрішнього ринку. Польські споживачі продовжують підтримувати попит на товари та послуги, а це створює потребу в додаткових працівниках.

Яка ситуація в промисловості

Водночас не всі галузі в Польщі демонструють позитивну динаміку. Найбільші проблеми зараз спостерігаються у промисловому секторі, особливо у переробній промисловості. За даними аналітиків, у січні-травні скорочення кількості працівників у цій сфері становило 1,35%, або приблизно 32,4 тисячі людей.

Найглибша криза триває в окремо взятій меблевій промисловості. У травні тут працювало лише 140 тисяч осіб, що на 4,1% менше у річному вимірі, а за п'ять місяців скорочення становило 3,4%. Відчутні втрати також продовжує нести автомобільна галузь. У виробництві автомобілів і комплектуючих зайнятість у травні скоротилася на 3% рік до року,

– йдеться у повідомленні.

Що буде з ринком праці Польщі найближчим часом

Аналітики очікують, що у другій половині року ситуація на польському ринку праці може поступово покращитися. Серед факторів, які можуть збільшити кількість вакансій:

Уповільнення інфляції; Здешевлення банківських кредитів; Поступове відновлення будівельної галузі.

Це може позитивно вплинути на попит на робочу силу та створити нові можливості для іноземних працівників.

Скільки українців працюють в Польщі

Саме українці в Польщі становлять абсолютну більшість серед іноземців. Станом на кінець січня 2026 року офіційно працевлаштованими в Польщі були 757,7 тисячі громадян України.

Експерти пояснюють, що українські працівники мають низку переваг перед мігрантами з більш віддалених держав. Зокрема, вони швидше адаптуються до роботи, часто вже володіють польською мовою та мають досвід роботи в європейських компаніях.