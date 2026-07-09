Де українці працюють в Польщі

За останній рік кількість іноземців на ринку праці зросла, що свідчить про зростаючу залежність економіки від трудових мігрантів. Про це свідчать дані аналітичного центру Gremi Personal, пише "Бізнес Цензор".

Однак саме українці в Польщі й надалі становлять абсолютну більшість серед них. Станом на кінець січня 2026 року офіційно працевлаштованими в Польщі були 757,7 тисячі громадян України. Це майже 68% від загальної кількості іноземців, які працюють у країні.

Аналітики зазначають, що польська економіка переживає структурні зміни, а бізнес дедалі більше покладається на іноземних працівників. Найбільша потреба в кадрах спостерігається у таких галузях:

виробництво;

логістика;

будівництво;

сфера послуг;

сільське господарство.

У Gremi Personal наголошують, що без залучення працівників з інших країн підтримувати нинішні темпи роботи цих секторів польському бізнесу вже складно.

Чому польський бізнес обирає саме українців

Експерти пояснюють, що українські працівники мають низку переваг перед мігрантами з більш віддалених держав. Зокрема, вони:

Швидше адаптуються до роботи; Часто вже володіють польською мовою; Мають досвід роботи в європейських компаніях; Не потребують тривалого навчання чи інтеграції.

Саме тому українці залишаються одними з найбільш затребуваних працівників на польському ринку.

Проте така тенденція може створити серйозні виклики для України після завершення війни.

Під час масштабної відбудови країні знадобиться велика кількість працівників. Однак у цей самий період Польща, Німеччина, Чехія та інші європейські держави також відчуватимуть гострий кадровий дефіцит. У результаті може розпочатися конкуренція за робочу силу.

До слова, уже зараз в Польщі фіксують помітні зміни на ринку праці, пов'язані зі скороченням частки українських працівників. Частина українських робітників їде з Польщі й повертається в Україну, інші ж переїжджають до країн Західної Європи у пошуках вищих заробітків та кращих умов працевлаштування.

Тому польські роботодавці дедалі активніше залучають працівників з Азії та Південної Америки. Мовиться насамперед про громадян Непалу, Індії, Філіппін, Колумбії.