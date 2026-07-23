Такі повідомлення отримують навіть батьки дітей, які народилися в Польщі та не виїжджали з країни. Про це українці розповідають у соцмережах, передає 24 Канал.

У ZUS вказують на розбіжності в реєстрах

У листах, які отримують українські батьки, йдеться про невідповідності в реєстрах Прикордонної служби. Зокрема, не збігаються дані про перетин кордону.

У повідомленнях також зазначають, що виплати відновлять після врегулювання питання з прикордонниками. Водночас невідомо, скількох українських родин торкнулося призупинення допомоги.

Про таку проблему розповідають і батьки дітей, які народилися в Польщі, мали статус UKR та не залишали територію країни.

Що радять українцям?

Люди, які зверталися до ZUS, пишуть, що їм порадили подати заяву у довільній формі. У документі потрібно зазначити, що дитина не перетинала кордон і не виїжджала з Польщі, а потім додати його до пакета документів на виплату 800 Плюс.

У ZUS перевірять, чи не стався технічний збій

Деякі заявники розповідають, що працівники установи неофіційно припускають збій в інформаційній системі. Через нього повідомлення про призупинення виплат могли автоматично надіслати навіть тим родинам, у яких не було проблем із документами чи даними про перетин кордону.

У ZUS пообіцяли з'ясувати причини ситуації та перевірити, чи коректно працює система. Українцям, які отримали такі листи, радять звернутися до найближчого відділення установи або скористатися електронними сервісами ZUS, щоб уточнити інформацію саме щодо своєї справи.