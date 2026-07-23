Такие уведомления получают даже родители детей, родившихся в Польше и не выезжавших из страны. Об этом украинцы рассказывают в соцсетях, сообщает 24 Канал.

В ZUS указывают на несоответствия в реестрах

В письмах, которые получают украинские родители, говорится о несоответствиях в реестрах Пограничной службы. В частности, не совпадают данные о пересечении границы.

В уведомлениях также отмечается, что выплаты возобновятся после урегулирования вопроса с пограничниками. В то же время неизвестно, сколько украинских семей затронула приостановка помощи.

Об этой проблеме рассказывают и родители детей, родившихся в Польше, имевших статус UKR и не покидавших территорию страны.

Что советуют украинцам?

Люди, обращавшиеся в ZUS, пишут, что им посоветовали подать заявление в произвольной форме. В документе нужно указать, что ребенок не пересекал границу и не выезжал из Польши, а затем приложить его к пакету документов на выплату "800 Плюс".

В ZUS проверят, не произошел ли технический сбой

Некоторые заявители рассказывают, что сотрудники учреждения неофициально предполагают сбой в информационной системе. Из-за него уведомления о приостановке выплат могли автоматически отправить даже тем семьям, у которых не было проблем с документами или данными о пересечении границы.

В ZUS пообещали выяснить причины сложившейся ситуации и проверить, корректно ли работает система. Украинцам, получившим такие письма, рекомендуют обратиться в ближайшее отделение учреждения или воспользоваться электронными сервисами ZUS, чтобы уточнить информацию именно по своему делу.