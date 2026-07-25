Где украинцам проще всего найти работу в Польше

Украинцы в Польше превосходят по численности всех других иностранцев, однако работа для них есть лишь в отдельных отраслях. Об этом OBOZ.UA сообщили в международной компании по трудоустройству.

По словам экспертов, наиболее стабильный спрос на персонал сейчас наблюдается в нескольких сферах:

HoReCa – отели, рестораны, кафе и сфера обслуживания;

пищевая промышленность;

розничная торговля;

логистика и складские работы.

Причина такой ситуации – активность внутреннего рынка. Польские потребители продолжают поддерживать спрос на товары и услуги, а это создает потребность в дополнительных работниках.

Какова ситуация в промышленности

В то же время не все отрасли в Польше демонстрируют положительную динамику. Наибольшие проблемы сейчас наблюдаются в промышленном секторе, особенно в перерабатывающей промышленности. По данным аналитиков, в январе-мае сокращение числа работников в этой сфере составило 1,35%, или примерно 32,4 тысячи человек.

Наиболее глубокий кризис продолжается в мебельной промышленности. В мае здесь работало всего 140 тысяч человек, что на 4,1% меньше в годовом исчислении, а за пять месяцев сокращение составило 3,4%. Ощутимые потери также продолжает нести автомобильная отрасль. В производстве автомобилей и комплектующих занятость в мае сократилась на 3% в годовом исчислении,

– говорится в сообщении.

Что будет с рынком труда Польши в ближайшее время

Аналитики ожидают, что во второй половине года ситуация на польском рынке труда может постепенно улучшиться. Среди факторов, которые могут увеличить количество вакансий:

Замедление инфляции; Удешевление банковских кредитов; Постепенное восстановление строительной отрасли.

Это может положительно повлиять на спрос на рабочую силу и создать новые возможности для иностранных работников.

Сколько украинцев работают в Польше

Именно украинцы в Польше составляют абсолютное большинство среди иностранцев. По состоянию на конец января 2026 года официально трудоустроенными в Польше были 757,7 тысячи граждан Украины.

Эксперты объясняют, что украинские работники имеют ряд преимуществ перед мигрантами из более отдаленных стран. В частности, они быстрее адаптируются к работе, часто уже владеют польским языком и имеют опыт работы в европейских компаниях.