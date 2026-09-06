Где в Польше платят больше всего

В частности, самые высокие зарплаты в Польше зафиксированы в добывающей промышленности, а также в сферах, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-сайтами, пишет OBOZ.UA.

Одним из главных показателей для сравнения зарплат является медианный доход. Это значение, при котором половина работников получает больше, а половина – меньше. В начале 2026 года ситуация была следующей:

в добывающей промышленности медианная зарплата составляла 13 794 злотых, что по актуальному курсу НБУ соответствует более 162 тысячам гривен;

медианная зарплата составляла 13 794 злотых, что по актуальному курсу НБУ соответствует более 162 тысячам гривен; в сфере добычи каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых – это более 199 тысяч гривен;

работников получала не менее 16 897 злотых – это более 199 тысяч гривен; в видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и администрированием веб-сайтов, средняя зарплата достигла 18 940 злотых, или более 223 тысяч гривен, а медианная – 14 745 злотых, или более 173 тысяч гривен.

Обратите внимание! Расчет производился по официальному курсу НБУ по состоянию на 2 сентября.

Где зарплаты самые низкие

В то же время есть сферы, где уровень оплаты труда остается значительно ниже. По данным специалистов, самые низкие зарплаты зафиксированы в видах деятельности, где стоимость труда невысока, а количество доступного персонала – большой. В частности, речь идет о детективных и охранных услугах.

Разница между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых сотрудников. В то же время в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше,

– рассказали специалисты.

Напомним, что наиболее стабильный спрос на персонал в Польше сейчас наблюдается в нескольких сферах:

HoReCa – отели, рестораны, кафе и сфера обслуживания;

пищевая промышленность;

розничная торговля;

логистика и складские работы.

Аналитики ожидают, что во второй половине года ситуация на польском рынке труда может постепенно улучшиться.