Ринок праці в Україні: кого найбільше потребують роботодавці

Ринок праці в Україні постійно змінюється. На нього чималий вплив має війна та виїзд українців за кордон.

Кого шукають українські роботодавці

НБУ повідомляє, що кількість вакансій у сферах охорони, будівництва та робітничих спеціальностей суттєво перевищує рівень минулого року. Нині кількість пропозицій роботи значно перевищує кількість претендентів.

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Одночасно з цим, попит на IT-спеціалістів значно зменшився. Низький попит також традиційно зберігається в таких сферах, як:

освіта;

дизайн;

мистецтво та культура.

І якщо раніше основною перепоною для розвитку вважалася відсутність безпеки, але тепер критично бракує працівників. У деяких галузях ситуація є ще гіршою.

Мобілізація та порівняно тривалий процес набуття спеціальних професійних навичок новими працівниками також стримуватимуть пропозицію робочої сили. Навіть за подальшої нормалізації умов функціонування економіки повернення мігрантів в Україну, які дедалі більше адаптуються до життя за кордоном, буде повільним. Крім того, диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки,

– йдеться в оцінках Нацбанку.

Згідно з повідомленнями, протягом трьох років кількість вакансій зросла на 5,8%, тоді як кількість резюме зменшилася майже на 9%.

Згідно з даними ООН, в першій половині 2024 року кількість мігрантів за кордоном збільшилася майже на 240 тисяч, досягнувши 6,6 мільйона осіб.