Кого ищут украинские работодатели
НБУ сообщает, что количество вакансий в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей существенно превышает уровень прошлого года. Сейчас количество предложений работы значительно превышает количество претендентов.
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Одновременно с этим, спрос на IT-специалистов значительно уменьшился. Низкий спрос также традиционно сохраняется в таких сферах, как:
- образование;
- дизайн;
- искусство и культура.
И если раньше основной преградой для развития считалось отсутствие безопасности, но теперь критически не хватает работников. В некоторых отраслях ситуация еще хуже.
Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы. Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, которые все больше адаптируются к жизни за рубежом, будет медленным. Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики,
– говорится в оценках Нацбанка.
Согласно сообщениям, в течение трех лет количество вакансий выросло на 5,8%, тогда как количество резюме уменьшилось почти на 9%.