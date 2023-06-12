Гетьманцев назвав дату, коли перевірки повернуться в український бізнес

Верховна Рада не встигла проголосувати за скасування недоторканності бізнесу з 1 липня. Втім, довго українські підприємці без перевірок не працюватимуть.

Перевірки повинні були повернутися з український бізнес з 1 липня. Депутати не встигли проголосувати за відповідне рішення, тому його трішки відтермінували.

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Коли знову перевірятимуть українських підприємців

Нові норми закону, які дозволять перевіряти українських бізнесменів, почнуть діяти з 1 серпня. Про це вже заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, штрафи за невикористання РРО пропонували скасувати, але він впевнений у тому, що наразі України піти на такий крок не може.

Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі з МВФ, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати 115 мільярдів доларів фінансування за 4 роки,

– сказав Гетьманцев.

Також депутати ще мають можливість внести правки у законопроєкт, який повинен скасувати пільги для підприємців. Одна з правок пропонує залишити податкові пільги для бізнесу у прифронтових зонах.

Сам Гетьманцев пропонує перевіряти лише тих, хто платить менші податки та менші зарплати, ніж у середньому по галузі.