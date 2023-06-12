Проверки должны были вернуться с украинского бизнеса с 1 июля. Депутаты не успели проголосовать за соответствующее решение, поэтому его немного отсрочили.

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Когда снова будут проверять украинских предпринимателей

Новые нормы закона, позволяющие проверять украинских бизнесменов, начнут действовать с 1 августа. Об этом уже заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, штрафы за неиспользование РРО предлагали отменить, но он уверен в том, что пока Украина пойти на такой шаг не может.

Мы можем многое хотеть, но есть реалии, прописанные в меморандуме с МВФ, и от них мы будем отталкиваться как страна, которая хочет получить 115 миллиардов долларов финансирования за 4 года,

– сказал Гетманцев.

Также у депутатов еще есть возможность внести правки в законопроект, который должен отменить льготы для предпринимателей. Одна из поправок предлагает оставить налоговые льготы для бизнеса в прифронтовых зонах.

Сам Гетманцев предлагает проверять только тех, кто платит меньшие налоги и меньшие зарплаты, чем в среднем по отрасли.