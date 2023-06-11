Почему тариф для бизнеса вырастет

31 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила ограничение цен на электроэнергию для бизнеса. Предполагалось, что с 30 июня тариф на свет для предприятий будет формироваться без ограничений – исходя из спроса и предложения.

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Но уже 8 июня регулятор принял проект постановления, согласно которому ценовые ограничения как явление сохраняются – однако устанавливаются на более высоком уровне.

Правда, окончательно документ еще не утвержден – согласно процедуре, этому будут предшествовать открытые обсуждения и проработка замечаний и предложений. Однако сомневаться в том, что предельные цены будут повышены, не приходится.

Новая предельная цена и тариф на электроэнергию

До 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые же максимальные тарифы в НКРЭКУ хотят установить на уровне :

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

В разговоре с 24 Каналом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает: это повышение – не очень существенное. Однако вопрос вызывает отсутствие пояснений со стороны регулятора: почему оно именно такое.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий В НКРЭКУ должны объяснить, почему не, скажем, 2 300 гривен, а 2 700 гривен? Почему не условно 4 700 гривен, а 5 400 гривен? Они ведь этого не объясняют – просто констатируют и все.

С другой стороны, такая же претензия к регулятору была у экспертов и по поводу повышение тарифов для населения. Итак, НКРЭКУ в этом вопросе действует по меньшей мере последовательно.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Почему именно 2,64 гривны, а не, скажем, 2,78 гривны за киловатт в час? Очевидно, что в основе этого были какие-то расчеты и они о чем-то говорят – сценарии, последствия и т.д. Хотелось бы увидеть эти расчеты.

Напомним, что предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию для бизнеса были введены с момента запуска новой модели оптового рынка 1 июля 2019 года. Их главной целью было недопущение вероятных скачков или падения цен при переходе на эту модель.

Богдан Серебренников Старший аналитик аналитического центра DiXi Group Прайс-кепы жестко удерживали ценовой коридор, выше и ниже которого цены на рынке, прежде всего на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточно, не отклонялись.

При этом, напоминает Серебренников, комментируя ситуацию для 24 Канала, текущие цены не действовали все это время – регулятор менял их несколько раз. Так что будущие изменения не являются чем-то новым и экстраординарным.

Была ли потребность в повышении тарифов

Другое дело, отмечает Корольчук, что украинский рынок и до полномасштабной войны "мало напоминал полноценный, каким бы он должен быть", а сейчас и подавно.

Рынок у нас – административный, регулируемый. Понятно, что с началом войны такие механизмы регуляции имеют право на жизнь. Но даже до этого он мало напоминал полноценный рынок.

– объясняет эксперт.

Таким образом, подчеркивает он, повышение предельных цен на электроэнергию является "скорее реакцией производителей электроэнергии на возросший тариф для населения". То есть, рынок реагирует на появление возможности дороже продать свой ресурс.

Любопытно! По словам Корольчука, решение о повышении предельных цен на электроэнергию для бизнеса имеет более психологический характер, чем экономический.

Со своей стороны, Серебренников отмечает: повышение – оправданное. Ведь генерирующие компании – прежде всего теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – из-за "аномально высоких цен на уголь и природный газ" в осенне-зимний период 2022/23 могли работать в убыток.

Причиной этого, по словам эксперта, являлись именно прайс-кепы. Ведь они ограничивали их ценовые предложения и не разрешали полностью покрывать даже расходы на покупку топлива.

Эти издержки в среднем составляют около 70 – 80% в себестоимости производства электроэнергии. А есть еще и другие – на зарплату персонала станций, обслуживание и ремонт оборудования и т.д., которые должны покрываться рыночной ценой и обеспечивать стимулы для инвестирования в модернизацию,

– объясняет эксперт.

Когда в конце мая НКРЭКУ отменяла предельные цены на электроэнергию для бизнеса, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал: текущие прайс-кепы ограничивают возможности экспорта ресурса – "в Европе ведь электричество дороже".

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" В идеале необходима модель, где прайс-кепы установлены на уровне наших европейских коллег.

Корольчук объясняет: дело в том, что повышенные прайс-кепы позволят "найти более дешевый объем электроэнергии за рубежом – как бы это ни было парадоксально". Кроме того, отмечает он, будет легче доставить эту электроэнергию в Украину.

Но потребности таким образом будут закрыты частично. Поскольку импорт не сможет полностью решить проблему дефицита,

– констатировал эксперт.

Цены на товары и услуги увеличатся

Другая сторона повышения – рост цен на товары и услуги. Ведь, объясняет Серебренников:

это приведет к "определенному росту оптовых цен";

что со своей стороны отразится на конечных ценах на электроэнергию для бизнеса и других небытовых потребителей;

как следствие – влияние на стоимость товаров и услуг, "особенно энергоемких".

В общей сложности по большинству бытовых товаров и услуг цены могут вырасти максимум до 5%. Именно из-за возможного удорожания электроэнергии,

– отмечает аналитик.

Корольчук же более пессимистичен. По его оценкам, подорожание составит от 5% до 15% – в зависимости от вида продукта либо сервиса.

При этом он подчеркивает: прежде всего подорожание затронет продукты и товары, производство которых требует значительных объемов электроэнергии. В качестве примеров он привел:

хлебобулочные изделия;

молокопродукты;

швейную продукцию.

Также, пояснил эксперт, подорожание затронет сферы услуг, очень зависимые от электроэнергии – в частности, парикмахерские.

Что будет делать бизнес

Бизнес, конечно, будет реагировать – прежде всего переходом на самообеспечение электроэнергией. Однако, отмечает Серебренников, этот процесс будет постепенным. И будет происходить он прежде всего путем установки солнечных панелей.

Этому, в частности, будет способствовать принятие соответствующего законопроекта 9011-д, ожидаемое в текущем месяце. Помимо экономического эффекта это также улучшит надежность электроснабжения бизнес-потребителей и их более стабильную работу. Поскольку после потери значительной части генерации эти проблемы сохранятся и в 2023/24 годах,

– объясняет он.

Такого же мнения придерживается и экономист Олег Пендзин. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что бизнес будет переходить на альтернативные источники энергоснабжения. Но это "игра в долгую".

Олег Пендзин Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" В стратегической перспективе, конечно, бизнес будет внедрять программу энергосбережения, будут внедряться программы перехода на альтернативные источники энергии. Но это не вопрос двух – трех месяцев.

А вот чего вряд ли можно будет ожидать – это попыток предпринимателей сэкономить на электроэнергии путем снижения качества своей продукции. Ведь, объясняет Серебренников, последствия этого будут весьма негативными:

подорванная репутация;

потеря клиентов.

Также, отмечает он, маловероятны масштабные сокращения персонала – поскольку "из-за большой миграции за границу" экономика и без этого имеет значительный дефицит человеческого потенциала.

Хотя, конечно, отдельные точечные решения такого характера полностью исключать нельзя,

– признает аналитик.

Обратите внимание! По словам экспертов, в будущем ожидается еще один рост тарифа на электроэнергию для населения. В планах НКРЭКУ – постепенное приведение цен к рыночному уровню, который в экспертной среде оценивают в 5,5 – 6,5 гривны.