Что упразднили

Соответствующее решение было принято 31 мая Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом останавливается действие некоторых предыдущих пунктов постановления комиссии по функционированию рынка электроэнергии.

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Речь идет, в частности, о пунктах, которые устанавливали предельные цены на рынке электроэнергии на уровне:

2 000 гривен за мегаватт в час для часов минимальной нагрузки (00:00–7:00 и 23:00–00:00);

4 000 гривен за мегаватт в час для часов максимальной нагрузки (7:00–23:00).

Будут новые цены

В то же время, за данным СМИ, с июля будут введены новые предельные цены. Которые, вероятно, будут "чуть выше, чем действующие сейчас".

Потребность в этом озвучили сами энергетики. Так, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уверяет: таким образом Украине удастся импортировать электроэнергию в достаточном объеме.

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Нынешние прайс-кепы не позволяют привлекать импорт в достаточных объемах, ведь электроэнергия в Европе дороже. В идеале необходима модель, где прайс-кепы установлены на уровне наших европейских коллег.

Подорожает все

Со своей стороны, энергоэксперт Олег Попенко прогнозирует: отмена предельных цен на электроэнергию для бизнеса может привести к ее значительному удорожанию. Что станет причиной роста стоимости всех товаров и услуг в Украине.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам В ближайшее время стоимость электроэнергии может значительно подорожать. Если сейчас прайс-кепы в Украине – 6 гривен, то варианты удорожания рассматриваются до 8 гривен. А дальше – удорожание всех товаров и услуг в разных вариантах.

Важно! Также в будущем ожидается рост и тариф на электроэнергию для населения. В планах НКРЭКУ – постепенное приведение цен к рыночному уровню, который в экспертной среде оценивается в 5,5 – 6,5 гривен.