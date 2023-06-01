Що скасували

Відповідне рішення було прийнято 31 травня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином зупиняється дія деяких попередніх пунктів постанови комісії щодо функціонування ринку електроенергії.

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Йдеться, зокрема, про пункти, які встановлювали граничні ціни на ринку електроенергії на рівні:

2 000 гривень за мегават за годину для годин мінімального навантаження (00:00–7:00 та 23:00–00:00);

4 000 гривень за мегават за годину для годин максимального навантаження (7:00–23:00).

Будуть нові ціни

Водночас, за даними ЗМІ, з липня будуть введені нові граничні ціни. Які, імовірно, будуть "трохи вищими, ніж ті, що діють зараз".

Потребу в цьому озвучили самі енергетики. Так, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняє: таким чином Україні вдасться імпортувати електроенергію в достатньому обсязі.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Нинішні прайс-кепи не дають можливості залучати імпорт у достатніх обсягах, адже електроенергія у Європі дорожча. В ідеалі потрібна модель, де прайс-кепи встановлені на рівні наших європейських колег.

Здорожчає все

Зі свого боку, енергоексперт Олег Попенко прогнозує: скасування граничних цін на електроенергію для бізнесу може призвести до її значного здорожчання. Що стане причиною зростання вартості всіх товарів та послуг в Україні.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг В найближчий час вартість електроенергії може значно подорожчати. Якщо зараз прайс-кепи в Україні – 6 гривень, то варіанти подорожчання розглядаються до 8 гривень. А далі – здорожчання всіх товарів та послуг в різних варіантах.

Важливо! Також в майбутньому очікується зростання й тарифу на електроенергію для населення. В планах НКРЕКП – поступове приведення цін до ринкового рівня, який в експертному середовищі оцінюють в 5,5 – 6,5 гривень.