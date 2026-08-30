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Бізнес Актуальні новини Відомий виробник питної води зупиняє роботу через удар по Київщині
30 серпня, 12:18
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Оновлено - 12:19, 30 серпня

Відомий виробник питної води зупиняє роботу через удар по Київщині

Анастасія Колеснікова

28 серпня росіяни атакували підприємство "Чиста вода". Його виробничі потужності розміщувалися у селищі Мила Бучанського району Київської області.

На сайті компанії повідомили про зупинку виробництва і доставки питної води. 

Що відомо наслідки удару для компанії "Чиста вода"?

Шановні клієнти, вимушені повідомити, що внаслідок ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв'язку з цим виробництво та доставку води тимчасово призупинено. Дякуємо за розуміння!,
 – йдеться у зверненні "Чистої води" до споживачів.

Про точні строки відновлення роботи наразі не повідомляється, оскільки компанія оцінює масштаби завданих збитків. 

Співробітниця компанії Оксана Довга у соцмережах повідомила, що усі співробітники підприємства вціліли. 

Зараз відчуваю такий біль і розпач, якого не було навіть у найважчі часи повномасштабного вторгнення. 28 років історії "Чистої води": найбільший і найсучасніший завод по виробництву бутильованої води, найкращий сервіс, тисячі задоволених клієнтів, стільки праці, сил та планів на майбутнє – і все зникло в одну мить. Слава Богу, що всі співробітники вціліли, і це єдине заспокоєння в цій трагедії,
 – написала вона.

Наслідки удару по "Чистій воді" на Київщині / Фото з фейсбук-сторінки Оксани Довгої

 

Нагадаємо, увечері 28 серпня у Милі внаслідок російського удару спалахнула масштабна пожежа. Через ворожий обстріл загинуло 38 людей, серед яких – очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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