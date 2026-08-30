На сайті компанії повідомили про зупинку виробництва і доставки питної води.

Що відомо наслідки удару для компанії "Чиста вода"?

Шановні клієнти, вимушені повідомити, що внаслідок ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв'язку з цим виробництво та доставку води тимчасово призупинено. Дякуємо за розуміння!,

– йдеться у зверненні "Чистої води" до споживачів.

Про точні строки відновлення роботи наразі не повідомляється, оскільки компанія оцінює масштаби завданих збитків.

Співробітниця компанії Оксана Довга у соцмережах повідомила, що усі співробітники підприємства вціліли.

Зараз відчуваю такий біль і розпач, якого не було навіть у найважчі часи повномасштабного вторгнення. 28 років історії "Чистої води": найбільший і найсучасніший завод по виробництву бутильованої води, найкращий сервіс, тисячі задоволених клієнтів, стільки праці, сил та планів на майбутнє – і все зникло в одну мить. Слава Богу, що всі співробітники вціліли, і це єдине заспокоєння в цій трагедії,

– написала вона.

Наслідки удару по "Чистій воді" на Київщині / Фото з фейсбук-сторінки Оксани Довгої

Нагадаємо, увечері 28 серпня у Милі внаслідок російського удару спалахнула масштабна пожежа. Через ворожий обстріл загинуло 38 людей, серед яких – очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич.