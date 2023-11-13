Данський лідер ринку став міжнародним спонсором війни – той хизується роботою з армією Росії

НАЗК розширило список міжнародних спонсорів війни. Цього разу до нього потрапила компанія з Данії.

Компанія з Данії допомагає росіянам

Як стало відомо Національному агентству з питань запобігання корупції, провідний данський виробник товарів на основі кам’яної вати Rockwool активно співпрацював з росіянами. Компанія працювала з окупантами і до повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого 2022 року робить це ледь не на показ.

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Більш того, через посередників Rockwool працює навіть з російським Міністерством оборони, з яким має дуже тривалу історію стосунків. Зокрема, з 2014 по 2021 рік компанія постачала свою продукцію для будівництва та ремонту військових кораблів Росії.

Загалом після анексії Криму Rockwool надала свою продукцію як мінімум для 31 корабля ВМФ Росії. Йдеться про крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі. Наразі відомо про 52 контракти на загальну суму 329 мільйонів російських рублів.

У квітні 2022 року компанія Rockwool офіційно повідомила, що залишається працювати на російському ринку, і з того часу не змінювала своєї позиції.

У Росії Rockwool представлений 4 заводами, де працюють 1200 людей. Це приблизно 10% від загальної кількості працівників компанії. Напрямку Rockwool не виконує замовлень у Росії, адже дуже боїться потрапити під санкції, тому використовує посередників.