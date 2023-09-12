Компанія ABH Holdings S.A з Люксембургу, якій належить "Альфа-Банк", вирішила припинити діяльність на території окупантів. Залишилося лише залагодити бюрократичні процедури.

Один з акціонерів російського "Альфа-банку" ABH Holdings S.A повідомив про те, що хоче якомога швидше покинути російський ринок. Компанія звернулася до Міністерства фінансів Кіпру, аби регулятор не зволікав із погодженням угоди.

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У заяві компанії йдеться про те, що міжнародний бізнес зрозумів очевидне: працювати одночасно і в Європі, і в Росії просто неможливо. Угоду про продаж акцій російського банку представники компанії підписали ще 16 лютого 2023 року, але реалізувати її раніше через бюрократичні процедури було неможливо.

Наразі "Альфа-банк" в Росії є найбільшим приватним банком. Але, на відміну від "Райффайзену", похизуватися прибутками він не може: збитки фінустанови за підсумками 2022 року склали 1,45 мільярда доларів. Це перший збиток банку з 2009 року, який є рекордним.

Раніше повідомлялося про те, що британський уряд змусив компанію російського олігарха Фрідмана продати інтернет-провайдера місцевому бізнесу.