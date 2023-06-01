Компанія з орбіти Пригожина має доступ до стратегічних об'єктів України, – ЗМІ
Джерело:Слідство.Інфо
Понад рік Україна протистоїть повномасштабній агресії зі сторони Росії. Критичне важливе значення для стійкості нашої держави мають стратегічні об'єкти. Проте українські журналісти-розслідувачі виявили й тут небезпечний російський слід.
Російський бізнесмен Едуард Апсіт зумів побудувати власну імперію, яка пропонує послугу прибирання в Україні, Білорусі та Росії. Проте більш важливо, що Апсіта пов'язують з очільником "ПВК Вагнера" Євгенієм Пригожиним.
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Як компанія з орбіти Пригожина прибирають в Україні
Йдеться про ТОВ "Чистий Світ Технології", яке входить в умовну групу компаній "Чисто". Протягом багатьох років ця організація прибирала численні стратегічні об'єкти в Україні. Серед них:
- "Укрзалізниця";
- "Укрпошта";
- "Укренерго";
- Аеропорт "Бориспіль";
- Податкова;
- "Укртранснафта";
- наразі окупований порт у Бердянську.
Її діяльність відбувалася на постійній основі. Далі – більше! Ця компанія досі продовжує працювати в Україні. Вона надає послуги державному "ПриватБанку" та "Укренерго" на прифронтових територіях.Важливо! Діяльність "Чисто" також зафіксували в окупованому Криму, який Росія незаконно захопила у 2014 році. На півострові ця компанія прибирала казарми Чорноморського флоту Міністерства оборони Росії. Тоді як безпосередньо на території держави-агресорки клінінг, який пов'язують з сім'єю Апсіта, стежив за чистотою у самому Кремлі.
Українські журналісти також виявили, що компанії, які найімовірніше мають відношення до Апсіта, роками надавали послуги клінінгу у найбільших державних будівлях в Україні.