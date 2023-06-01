Российский бизнесмен Эдуард Апсит сумел построить собственную империю, которая предлагает услугу уборки в Украине, Беларуси и России. Однако более важно, что Апсита связывают с главой "ПВК Вагнера" Евгением Пригожиным.

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Как компания с орбиты Пригожина убирают в Украине

Речь идет о ООО "Чистый Мир Технологии", входящем в условную группу компаний "Чисто". В течение многих лет эта организация убирала многочисленные стратегические объекты в Украине. Среди них:

"Укрзализныця";

"Укрпочта";

"Укрэнерго";

Аэропорт "Борисполь";

Налоговая;

"Укртранснефть";

оккупирован порт в Бердянске.

Ее деятельность происходила на неизменной базе. Далее – больше! Эта компания продолжает работать в Украине. Она предоставляет услуги государственному "ПриватБанка" и "Укрэнерго" на прифронтовых территориях.

Важно! Деятельность "Чисто" также зафиксирована в оккупированном Крыму, который Россия незаконно захватила в 2014 году. На полуострове компания убирала казармы Черноморского флота Министерства обороны России. В то время как непосредственно на территории государства-агрессорки клининг, связываемый с семьей Апсита, следил за чистотой в самом Кремле.

Украинские журналисты также обнаружили, что компании, которые, скорее всего, имеют отношение к Апситу, годами оказывали услуги клининга в крупнейших государственных зданиях в Украине.