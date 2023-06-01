Российский бизнесмен Эдуард Апсит сумел построить собственную империю, которая предлагает услугу уборки в Украине, Беларуси и России. Однако более важно, что Апсита связывают с главой "ПВК Вагнера" Евгением Пригожиным.
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Как компания с орбиты Пригожина убирают в Украине
Речь идет о ООО "Чистый Мир Технологии", входящем в условную группу компаний "Чисто". В течение многих лет эта организация убирала многочисленные стратегические объекты в Украине. Среди них:
- "Укрзализныця";
- "Укрпочта";
- "Укрэнерго";
- Аэропорт "Борисполь";
- Налоговая;
- "Укртранснефть";
- оккупирован порт в Бердянске.
Ее деятельность происходила на неизменной базе. Далее – больше! Эта компания продолжает работать в Украине. Она предоставляет услуги государственному "ПриватБанка" и "Укрэнерго" на прифронтовых территориях.
Украинские журналисты также обнаружили, что компании, которые, скорее всего, имеют отношение к Апситу, годами оказывали услуги клининга в крупнейших государственных зданиях в Украине.