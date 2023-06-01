Російський бізнесмен Едуард Апсіт зумів побудувати власну імперію, яка пропонує послугу прибирання в Україні, Білорусі та Росії. Проте більш важливо, що Апсіта пов'язують з очільником "ПВК Вагнера" Євгенієм Пригожиним.

Цікаво З розваг залишився тільки телевізор: Nintendo остаточно пішов з Росії

Як компанія з орбіти Пригожина прибирають в Україні

Йдеться про ТОВ "Чистий Світ Технології", яка входить в умовну групу компаній "Чисто". Протягом багатьох років ця організація прибирала численні стратегічні об'єкти в Україні. Серед них:

  • "Укрзалізниця";
  • "Укрпошта";
  • "Укренерго";
  • Аеропорт "Бориспіль";
  • Податкова;
  • "Укртранснафта";
  • наразі окупований порт у Бердянську.

Її діяльність відбувалася на постійній основі. Далі – більше! Ця компанія досі продовжує працювати в Україні. Вона надає послуги державному "ПриватБанку" та "Укренерго" на прифронтових територіях.

Українські журналісти також виявили, що компанії, які найімовірніше мають відношення до Апсіта, роками надавали послуги клінінгу у найбільших державних будівлях в Україні.