Суд США визнав компанію Дональда Трампа винною у податковому шахрайстві

Компанію експрезидента США Дональда Трампа Trump Organization визнали винною у податковому шахрайстві за результатами судового процесу у Манхеттені. Юристи бізнес-дітища політика вже заявили, що оскаржуватимуть вирок.

Загалом Trump Organization звинувачували у шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації. При цьому, проти самого Дональда Трампа жодних обвинувачень у справі висунуто не було.

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Деталі справи і вирок Верховного суду Нью-Йорка

Trump Organization зі штаб-квартирою у "Вежі Трампа" на П'ятій авеню, що займається нерухомістю, готельним бізнесом та гольф-курортом, може бути оштрафована на 1,6 мільйона доларів. Вирок мають офіційно оголосити 13 січня.

Прокуратура вибудувала справу довкола колишнього фінансового директора компанії Трампа Аллена Вайссельберга, який у серпні цього року визнав себе винним за 15 пунктами, зокрема у податковому шахрайстві, змові та розкраданні в особливо великих розмірах.

Прокуратура пообіцяла Вайссельбергу скоротити покарання до п'яти місяців за ґратами в обмін на свідчення проти Trump Organization, інакше йому загрожувало до 15 років позбавлення волі.

У своїх свідченнях колишній керівник фінансового відділу компанії докладно розповів, як він спільно із менеджером з фінансових питань Джеффрі Макконі вирішили обдурювати державні і федеральні податкові органи. Незаконні механізми почали застосовувати з 2005 року, й це тривало понад десятиріччя.

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Прокуратура стверджувала, що дії Вайссельберга та Макконі повинні притягнути компанію Дональда Трампа до кримінальної відповідальності. Два підрозділи бізнесу експрезидента США, а саме Trump Corporation та Trump Payroll Corp, постали перед судом й були визнані винними за всіма пунктами звинувачення.

Макконі, який також зізнався у скоєнні злочинів перед судом, отримав імунітет, оскільки погодився виступити на боці обвинувачення, як свідок у справі.

До слова, хоча самого Трампа не було звинувачено, Офіс окружного прокурора зазначив, що політик особисто знав про податкове шахрайство, яке коїли керівники його корпорації. Дональд Трамп, своєю чергою, усе заперечував.

Нагадаємо, що наприкінці вересня генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала до суду проти самого Дональда Трампа та трьох його повнолітніх дітей. Посадовиця звинуватила політика і членів його сім'ї у штучному завищенні фінансових активів на мільярди доларів.