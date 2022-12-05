Так, у період січня – жовтня поточного року було зареєстровано всього 120 кримінальних справ щодо рейдерства, коли за аналогічний період минулого року їх налічувалось 614. Зазначається, що більшість таких проваджень було відкрито влітку та на початку осені 2022 року.

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Рейдерство в Україні під час повномасштабної війни

За даними сервісу "Опендатабот", більшість справ стосовно рейдерства, а саме 66, цьогоріч були зареєстровані через підробку документів для здійснення державної реєстрації бізнесу та ФОПів, що підпадає під статтю 205-1 Кримінального кодексу України.

Разом з тим, вдвічі менше справ було зареєстровано за протидію господарській діяльності (стаття 206 ККУ) та лише 19 проваджень стосувалися протиправного заволодіння майном (стаття 206-2 ККУ).

Водночас, цьогоріч втричі зменшився відсоток таких справ, які доходять до суду, – якщо торік це було 36% від загальної кількості, то за 10 місяців поточного року – всього 12%, або загалом 14 проваджень зі 120.

При цьому, 13 з 14 справ, які дійшли до суду, стосуються підробки документів для реєстрації бізнесу та ФОПів. Тим часом за статтею про протиправне заволодіння майном жодної справи у 2022 році до суду не дійшло.

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З чим пов'язане зменшення кількості кримінальних справ щодо рейдерства

До слова, як зазначає директорка департаменту Офісу протидії рейдерству Вікторія Дубовик, зменшення кількості справ щодо рейдерства у 2022 році пов'язане безпосередньо із закриттям реєстрів та обмеженням реєстраційних дій на підставі довіреності після 24 лютого.

Міністерство юстиції у день початку повномасштабного вторгнення (Росії – ред. 24 канал) повністю вимкнуло доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зараз можна констатувати, що до моменту поступового відновлення доступу жодним кіберзлочинцям не вдалося дістатися до відомостей, що містяться у цих реєстрах,

– зауважила посадовиця.

Директорка відомства також додала, що на першому етапі вторгнення відповідні заборони й обмеження були доволі жорсткими та дозволяли лише невеликий перелік реєстраційних дій. Сьогодні ж більшість таких дій дозволено, проте для деяких з них встановлено нові особливості роботи, щоб запобігти незаконним реєстраціям.

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