Хто насправді володіє OLX: кому належить популярний сервіс оголошень в Україні

OLX давно став одним із найпопулярніших майданчиків для купівлі та продажу товарів в Україні, однак за знайомим брендом стоїть великий міжнародний бізнес. Розповідаємо, кому належить платформа, хто контролює її материнську компанію та як OLX став частиною глобальної корпоративної структури.

Кому належить OLX і хто контролює компанію

Власником міжнародної платформи OLX є нідерландська технологічна компанія Prosus. OLX Group входить до її структури та є дочірньою компанією, яка повністю належить Prosus. Це прямо зазначено в офіційному повідомленні OLX Group про фінансові результати за 2026 фінансовий рік.

Водночас за Prosus стоїть ще один великий міжнародний гравець – південноафриканський холдинг Naspers. Він є мажоритарним акціонером Prosus, тобто володіє контрольним пакетом акцій цієї компанії. Саме через таку корпоративну структуру Naspers має опосередкований контроль над OLX.

Prosus працює на міжнародному ринку технологій та електронної комерції. Компанія інвестує в різні цифрові бізнеси, зокрема онлайн-торгівлю та сервіси, які об'єднують покупців і продавців. OLX є частиною цього портфеля й розвиває напрям онлайн-майданчиків оголошень.

Важливо! Розрізняйте власника бренду та керівництво компанії. OLX Group має власну управлінську команду, яка відповідає за операційну діяльність і розвиток бізнесу. Станом на 2026 рік генеральним директором OLX Group є Крістіан Гізі (Christian Gisy).

Як OLX з'явився в Україні та кому належить українська платформа

Історія українського OLX почалася ще до появи бренду на місцевому ринку. У 2006 році в Україні запрацював сайт Slando, який спеціалізувався на оголошеннях про продаж товарів і послуг. У вересні 2014 року український майданчик став частиною міжнародної групи OLX. Про це повідомляє сама компанія на сторінці свого київського офісу.

Після переходу під міжнародний бренд платформа продовжила розвиватися в Україні. Сьогодні OLX.ua є частиною глобальної екосистеми OLX Group, яка працює з категоріями товарів, нерухомості, автомобілів і вакансій. Український майданчик залишається одним із важливих напрямів діяльності групи.

Зверніть увагу! Отже, OLX не є українською компанією за структурою власності, хоча має місцеву команду та працює на українському ринку. Безпосереднім власником міжнародної групи є Prosus, а її мажоритарним акціонером – Naspers. Тому кінцевий корпоративний контроль над платформою пов'язаний із південноафриканським холдингом.

Такий зв'язок важливий для розуміння того, кому належить сервіс: український сайт є частиною міжнародного бізнесу, а ключові корпоративні рішення щодо групи ухвалюються на рівні її материнської структури.

Нещодавно ми розповідали, що з 20 листопада Fozzy Group об'єднає маркетплейс Maudau та підрозділ електронної комерції "Сільпо" в одну структуру.