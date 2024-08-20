Отримуй до 3 тисяч гривень щомісячно: як працює Національний кешбек
Джерело:Михайло Федоров
Українці зможуть отримувати кешбек від держави за покупку товарів українського виробництва. Щомісячна сума "повернень" може сягати 3 тисяч гривень.
Як працює ця програма
Програма кешбеку працюватиме через Дію. Безпосередньо у застосунку громадянин зможе перевірити суму нарахованої "компенсації" та витратити ці кошти на оплату певних послуг.
Читайте також "Нова пошта" залучила 20 мільйонів доларів: на що компанії потрібно стільки грошей
За ці гроші можна буде оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також їх можна витратити на транспорт, мобільний звʼязок, спорт, кіно й оплатити медичні послуги.
Федоров також зазначив, що українські виробники та продавці зможуть брати участь у цій програмі. Для цього потрібно буде пройти реєстрацію у Дії.
З погляду реалізації це досить складна комплексна послуга, за якою стоїть купа взаємодій між реєстрами. Однак для українців у користуванні все буде як завжди – у кілька кліків. Це буде так само просто, як податися на "ковідну тисячу" чи виплату для ВПО. Без зайвих візитів у держустанови та банки,
– зазначає Федоров.
Зверніть увагу! Повноцінно ця послуга має запрацювати у вересні.