Які КВЕДи може мати ФОП на ІІ групі: що дозволено, а що заборонено

ФОП на ІІ групі може працювати у торгівлі, виробництві, ресторанному бізнесі та багатьох сферах послуг. Однак самого КВЕДу недостатньо – підприємець має дотримуватися правил спрощеної системи, зокрема щодо видів діяльності та кола клієнтів.

Які КВЕДи підходять для ІІ групи

Податковий кодекс не встановлює окремого короткого переліку КВЕДів, які автоматично дозволені для ІІ групи. Право перебувати на ній визначається характером діяльності та обмеженнями, встановленими Податковим кодексом, інформує monobank.

Зокрема, ФОП на ІІ групі може:

надавати послуги населенню та платникам єдиного податку;

виробляти та продавати товари;

працювати у сфері ресторанного господарства.

Тому серед можливих напрямів – роздрібна торгівля, виробництво, кафе та ресторани, перукарські й косметичні послуги, дизайн, окремі види консультаційних та IT-послуг, ремонтні роботи, освітні послуги та інші види діяльності, якщо вони не належать до заборонених.

ФОП ІІ групи не може надавати їх юридичній особі, яка перебуває на загальній системі оподаткування. ДПС окремо наголошує на цьому правилі, зокрема для транспортних послуг.

А от під час продажу товарів такого обмеження щодо статусу покупця немає.

Які види діяльності не можна обрати

Навіть якщо певний КВЕД технічно можна внести до реєстру, це не означає, що за ним дозволено працювати на ІІ групі ФОП.

Податковий кодекс містить перелік видів діяльності, за яких ФОП не може бути платником єдиного податку І – ІІІ груп. Серед них, зокрема, обмін валют, азартні ігри та лотереї, а також низка інших видів діяльності.

Окремі обмеження безпосередньо стосуються ІІ групи. Наприклад, до неї не можуть належати ФОП, які надають посередницькі послуги з операцій з нерухомістю, здійснюють діяльність у сфері надання доступу до мережі Інтернет або займаються виробництвом чи продажем ювелірних виробів із дорогоцінних металів і каміння. Для таких підприємців передбачена можливість роботи на ІІІ групі за умови відповідності її вимогам.

Що буде, якщо працювати за незареєстрованим КВЕДом

ФОП на спрощеній системі не має права здійснювати види діяльності, яких немає в його облікових даних та реєстрі платників єдиного податку. ДПС прямо зазначає, що така діяльність може стати підставою для втрати права на спрощену систему та переходу на загальну.

Водночас закон не встановлює обмеження на кількість додаткових КВЕДів. Підприємець може зареєструвати кілька напрямів, якщо вони відповідають його реальній діяльності та вимогам обраної групи.

У 2026 році для ФОП ІІгрупи також діє річний ліміт доходу – 7 211 598 гривень.

Кількість найманих працівників одночасно не може перевищувати 10 осіб.

Нагадаємо, у жовтні 2026 підприємці другої групи мають сплачувати податки. Їх варто сплатити до 20 числа. Обовʼязковими є єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.