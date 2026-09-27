Які податки сплачує ФОП II групи у 2026 році

Для ФОП другої групи передбачені три основні обов'язкові платежі, повідомляють у Державній податковій службі. Їхній розмір залежить від мінімальної зарплати та ставки єдиного податку.

У 2026 році максимальний єдиний податок становить 1 729,40 гривні на місяць. Військовий збір – 864,70 гривні, а мінімальний ЄСВ – 1 902,34 гривні на місяць.

Якщо ФОП сплачує єдиний податок за максимальною ставкою, загальна сума трьох платежів сягає 4 496,44 гривні на місяць. При цьому ЄСВ дозволено перераховувати поквартально.

Скільки становить єдиний податок для ФОП II групи

Ставка єдиного податку для ФОП II групи не може перевищувати 20% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У 2026 році це максимум 1 729,40 гривні на місяць. Однак конкретну ставку визначає місцева рада. Тому в деяких громадах підприємці можуть сплачувати менше.

Важливо! Єдиний податок потрібно перераховувати авансовим внеском не пізніше 20 числа поточного місяця. За загальним правилом, відсутність доходу не звільняє підприємця від цього платежу.

Який військовий збір сплачує ФОП II групи

У 2026 році військовий збір для підприємців другої групи становить 10% мінімальної зарплати – 864,70 гривні на місяць.

Його сплачують щомісяця, не пізніше 20 числа. Водночас для окремих категорій підприємців законодавство передбачає винятки, зокрема за певних умов під час відпустки або тривалої хвороби.

Скільки ФОП II групи платить ЄСВ

Єдиний соціальний внесок становить 22% мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальний ЄСВ для ФОП дорівнює 1 902,34 гривні на місяць.

Підприємець може сплачувати його щомісяця або раз на квартал. Мінімальна сума за три місяці становить 5 707,02 гривні.

Зверніть увагу! ЄСВ за квартал потрібно перерахувати протягом 20 календарних днів після його завершення.

Від сплати внеску за себе звільняються, зокрема, ФОПи, які отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю та отримують пенсію чи соціальну допомогу. Таке звільнення діє за умов, визначених законодавством.

Коли ФОП II групи має сплачувати податки

Для підприємців другої групи діють такі строки сплати:

Єдиний податок – не пізніше 20 числа поточного місяця.

Військовий збір – не пізніше 20 числа поточного місяця.

ЄСВ – протягом 20 календарних днів після завершення кварталу.

Окрім сплати податків, ФОП II групи має подавати річну декларацію платника єдиного податку. Це необхідно зробити протягом 60 календарних днів після завершення звітного року.

Які є податкові пільги для ФОП II групи

Підприємці першої та другої груп, які не використовують найману працю, можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. Для цього потрібно дотриматися встановлених законодавством умов.

Окремі пільги передбачені для ФОПів, які мають статус пенсіонера за віком або особи з інвалідністю. Також звільнення від окремих платежів може діяти для підприємців, податкова адреса яких розташована на територіях бойових дій або тимчасової окупації. Умови залежать від конкретної підстави та норм Податкового кодексу.