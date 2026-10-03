Какие КВЭДы подходят для II группы

Налоговый кодекс не устанавливает отдельного краткого перечня КВЭД, которые автоматически разрешены для II группы. Право находиться в ней определяется характером деятельности и ограничениями, установленными Налоговым кодексом, сообщает monobank.

В частности, ФЛП во II группе может:

оказывать услуги населению и плательщикам единого налога;

производить и продавать товары;

работать в сфере ресторанного бизнеса.

Поэтому среди возможных направлений – розничная торговля, производство, кафе и рестораны, парикмахерские и косметические услуги, дизайн, отдельные виды консультационных и IT-услуг, ремонтные работы, образовательные услуги и другие виды деятельности, если они не относятся к запрещенным.

ФЛП II группы не может предоставлять их юридическому лицу, находящемуся на общей системе налогообложения. ГПСУ отдельно подчеркивает это правило, в частности в отношении транспортных услуг.

А вот при продаже товаров такого ограничения в отношении статуса покупателя нет.

Какие виды деятельности нельзя выбрать

Даже если определенный КВЭД технически можно внести в реестр, это не означает, что по нему разрешено работать в II группе ФЛП.

Налоговый кодекс содержит перечень видов деятельности, по которым ФЛП не может быть плательщиком единого налога I–III групп. Среди них, в частности, обмен валют, азартные игры и лотереи, а также ряд других видов деятельности.

Отдельные ограничения непосредственно касаются II группы. Например, к ней не могут относиться ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги по операциям с недвижимостью, осуществляют деятельность в сфере предоставления доступа к сети Интернет или занимаются производством или продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Для таких предпринимателей предусмотрена возможность работы в III группе при условии соответствия ее требованиям.

Что будет, если работать по незарегистрированному КВЭДу

ФЛП, работающий по упрощенной системе, не имеет права осуществлять виды деятельности, которых нет в его учетных данных и реестре плательщиков единого налога. ГПСУ прямо указывает, что такая деятельность может стать основанием для потери права на упрощенную систему и перехода на общую.

В то же время закон не устанавливает ограничений на количество дополнительных КВЭД. Предприниматель может зарегистрировать несколько направлений, если они соответствуют его реальной деятельности и требованиям выбранной группы.

В 2026 году для ФЛП II группы также действует годовой лимит дохода – 7 211 598 гривен.

Число наемных работников одновременно не может превышать 10 человек.

Напомним, в октябре 2026 года предприниматели второй группы должны у платить налоги. Их следует уплатить до 20 числа. Обязательными являются единый налог, ЕСВ и военный сбор.