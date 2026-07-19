Кому доступна упрощенная система налогообложения

Каждая из них имеет свои требования и ограничения, почему сообщили в Государственной налоговой службе.

В целом упрощенная система налогообложения предусматривает следующие виды налогов:

  1. единый налог;
  2. военный сбор.

Также предприниматели уплачивают единый социальный взнос.

"Упрощенка" доступна различным группам ФЛП, если они соответствуют важным критериям.

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Первая группа:

  • ФЛП без наемных работников;
  • осуществляющие розничную продажу товаров на рынках или оказывающие бытовые услуги населению;
  • годовой объем дохода – не более 167 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).

Вторая группа:

  • ФЛП, которые оказывают услуги (в частности, бытовые) населению или плательщикам единого налога, занимаются производством или продажей товаров, работают в сфере ресторанного хозяйства:
  • количество наемных работников – не более 10 человек одновременно или вообще без наемных работников;
  • годовой объем дохода – не более 834 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).

Если у человека 2-я группа ФЛП, то он не сможет находиться на упрощенной системе, если оказывает посреднические услуги с недвижимостью, предоставляет доступ к Интернету, занимается производством, поставкой и продажей ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов или камней.

Третья группа:

  • ФЛП без ограничений по количеству наемных работников;
  • годовой объем дохода – не превышает 1 167 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января отчетного года).

Таким образом, на упрощенной системе могут находиться различные группы ФЛП. Но при условии соблюдения критериев.

Что еще стоит знать ФЛП

Напомним, что еще с апреля некоторые физические лица-предприниматели лишились возможности работать по упрощенной системе. Под ограничения попали четыре КВЭДа.

В то же время общая система налогообложения имеет свои плюсы. В частности, для некоторых ФЛП даже выгоднее работать именно по ней.