Поки поляки блокують кордон з Україною, латвійці боряться зі справжнім ворогом. Сейм Латвії прийняв рішення, яке може спровокувати ланцюжкову реакцію.

Значущий крок Латвії

Латвійський Сейм прийняв зміни до Закону "Про розвиток села та сільського господарства". Згідно із нововведенням, тепер імпорт сільгосппродукції з Росії та Білорусі під забороною.

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Нове рішення буде діяти до 1 липня 2025 року. Втім, місцеві депутати готові його продовжити, якщо буде така необхідність.

Важливо! У поправках до Закону передбачено, що російські та білоруські товари під забороною навіть у тому випадку, якщо завозяться з території третіх країн.

Сейм повідомив, що нововведення має на меті не дати бюджетам агресорів зростати за рахунок експорту продукції у Латвію. Там розуміють, що зароблене скеровують на війну проти України та намагаються цьому запобігти.

Через рік Кабінет міністрів Латвії повинен подати до Сейму дані про вплив прийнятого рішення на місцеву економіку. Для того, щоб заборона почала діяти, залишився лише один крок – підпис президента.

У 2023 році Латвія імпортувала з Росії майже 424 тонни зернових та купила крупи на 89 мільйонів євро. Це більше, аніж у 2022 році, на 59,9% та 11,7% відповідно.