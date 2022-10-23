LG планує закрити завод на території Росії, – ЗМІ

Південнокорейська компанія з виробництва техніки LG Electronics може закрити завод у Росії та перенести виробництво до Узбекистану або Казахстану. Про це повідомляють російські ЗМІ.

LG може закрити завод у Росії

Компанія LG веде переговори в Узбекистані з компанією Artel, на потужностях якої виготовляється техніка Samsung, про що повідомляють російські ЗМІ. Завод LG у Казахстані не працює з 1998 року. Однак за словами експертів, вигідніше перенести завод до Узбекистану.

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Зі слів одних джерел компанія вже релокувала частину топ-менеджменту до Ташкента, інші ж повідомляють, що LG домовляється із владою Казахстану. У січні – серпні частка LG у російському сегменті становила: пральних машин – 17% проти 22% у 2021 році,

холодильників – 10% проти 12%,

телевізорів – 7,8% проти 15,2%. Зверніть увагу, що частки LG у російському сегменті продовжують стрімко падати. Що відомо про LG в Росії ЛГ Электроникс Рус (належить LG Electronics Inc).

Компанія LG має земельну ділянку в селищі Дорохово в Московській області площею 102 тисяч квадратних кілометрів на якій стоїть завод площею 22 тисячі квадратних кілометрів.

У 2021 році виручка склала 1,6 мільярда доларів.

До кінця 2019 року акумульовані інвестиції в проєкт досягли 500 мільйонів доларів. , що частки LG у російському сегменті продовжують стрімко падати.

Компанія LG призупинила постачання продукції до Росії у березні після російського вторгнення в Україну.