LG может закрыть завод в России

Компания LG ведет переговоры в Узбекистане с компанией Artel, на мощностях которой производится техника Samsung, о чем сообщают российские СМИ. Завод LG в Казахстане не работает с 1998 года. Однако по словам экспертов, выгоднее перенести завод в Узбекистан.

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По словам одних источников, компания уже релоцировала часть топ-менеджмента в Ташкент, другие же сообщают, что LG договаривается с властями Казахстана. В январе – августе доля LG в российском сегменте составляла: стиральных машин – 17% против 22% в 2021 году,

холодильников – 10% против 12%,

телевизоров – 7,8% против 15,2%. Обратите внимание, что частицы LG в российском сегменте продолжают стремительно падать. Что известно о LG в России ЛГ Электроникс Рус (принадлежит LG Electronics Inc).

Компания LG имеет земельный участок в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 тысячи квадратных километров на котором стоит завод площадью 22 тысячи квадратных километров.

В 2021 году выручка составила 1,6 миллиарда долларов.

К концу 2019 года аккумулированные инвестиции в проект достигли 500 миллионов долларов.

Напомним! Компания LG приостановила поставки продукции в Россию в марте после российского вторжения в Украину.