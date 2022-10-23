LG может закрыть завод в России
Компания LG ведет переговоры в Узбекистане с компанией Artel, на мощностях которой производится техника Samsung, о чем сообщают российские СМИ. Завод LG в Казахстане не работает с 1998 года. Однако по словам экспертов, выгоднее перенести завод в Узбекистан.
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По словам одних источников, компания уже релоцировала часть топ-менеджмента в Ташкент, другие же сообщают, что LG договаривается с властями Казахстана.
В январе – августе доля LG в российском сегменте составляла:
- стиральных машин – 17% против 22% в 2021 году,
- холодильников – 10% против 12%,
- телевизоров – 7,8% против 15,2%.
Что известно о LG в России
- ЛГ Электроникс Рус (принадлежит LG Electronics Inc).
- Компания LG имеет земельный участок в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 тысячи квадратных километров на котором стоит завод площадью 22 тысячи квадратных километров.
- В 2021 году выручка составила 1,6 миллиарда долларов.
- К концу 2019 года аккумулированные инвестиции в проект достигли 500 миллионов долларов.