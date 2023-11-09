lifecell втричі збільшив прибутки у 2023 році: компанію забрали в російського олігарха

Мобільний оператор lifecell відзвітував про суттєве збільшення прибутків. Бізнес, який раніше належав російському олігарху Фрідману, тепер працює на український бюджет.

Велике зростання прибутків lifecell

У третьому кварталі 2023 року компанії lifecell вдалося заробити 555,4 мільйона гривень. За аналогічний період минулого року мобільний оператор заробив на 45,5% менше – 381,6 мільйона гривень.

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Що стосується чистого прибутку в 2023 році, то показник зріс аж втричі, до 1,68 мільярда гривень. Попередній показник перебував на рівні 563 мільйонів гривень.

Капітальні інвестиції компанії зросли на майже 49%. Ця стаття витрат склала 952 мільйони гривень. Хороше зростання показала і база абонентів – 11%. Тепер послугами мобільного оператора користуються 9,1 мільйона користувачів.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Середній дохід на одного абонента склав 113 гривень. Разом з тим, користувачі стали використовувати для розмов менше хвилин.

Також у компанії повідомили про зниження маржі. Це пов'язано із зростанням витрат на роумінг, інтерконект та електроенергію