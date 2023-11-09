Велике зростання прибутків lifecell
У третьому кварталі 2023 року компанії lifecell вдалося заробити 555,4 мільйона гривень. За аналогічний період минулого року мобільний оператор заробив на 45,5% менше – 381,6 мільйона гривень.
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Що стосується чистого прибутку в 2023 році, то показник зріс аж втричі, до 1,68 мільярда гривень. Попередній показник перебував на рівні 563 мільйонів гривень.
Капітальні інвестиції компанії зросли на майже 49%. Ця стаття витрат склала 952 мільйони гривень. Хороше зростання показала і база абонентів – 11%. Тепер послугами мобільного оператора користуються 9,1 мільйона користувачів.
Середній дохід на одного абонента склав 113 гривень. Разом з тим, користувачі стали використовувати для розмов менше хвилин.
Також у компанії повідомили про зниження маржі. Це пов'язано із зростанням витрат на роумінг, інтерконект та електроенергію