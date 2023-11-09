Большой рост доходов lifecell
В третьем квартале 2023 года lifecell удалось заработать 555,4 миллиона гривен. За аналогичный период в прошлом году мобильный оператор заработал на 45,5% меньше – 381,6 миллиона гривен.
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Что касается чистой прибыли в 2023 году, то показатель вырос втрое, до 1,68 миллиарда гривен. Предыдущий показатель находился на уровне 563 миллиона гривен.
Капитальные инвестиции компании выросли почти на 49%. Эта статья расходов составила 952 миллиона гривен. Хороший рост показал и база абонентов – 11%. Теперь услугами мобильного оператора пользуются 9,1 миллиона пользователей.
Средний доход на одного абонента составил 113 гривен. Вместе с тем пользователи стали использовать для разговоров меньше минут.
Также в компании сообщили о понижении маржи. Это связано с ростом затрат на роуминг, интерконнект и электроэнергию.