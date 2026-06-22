Гетманцев зробив важливу заяву для ФОПів: які правила готують щодо єдиного податку

Стало відомо, що система єдиного податку не змінюватиметься до завершення воєнного стану. Водночас після війни влада планує масштабну реформу оподаткування фізичних осіб-підприємців, яка може суттєво змінити правила роботи для малого бізнесу.

Чи буде єдиний податок під час війни без змін

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що існування двох лімітів звільнення від оподаткування ПДВ в межах однієї системи є аномалією, яку треба прибирати, пише "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також "Податок на OLX" вже чекає на українців: кому доведеться платити за нові правила

За словами депутата, він неодноразово обіцяв підприємцям не змінювати спрощену систему оподаткування до завершення війни й не збирається відступати від цієї позиції. Саме тому законодавчі ініціативи щодо реформування спрощеної системи наразі поставлені на паузу.

Гетманцев каже, що загалом в Україні потрібна реформа оподаткування доходів фізичних осіб, частиною якої є реформа єдиного податку. Саме це передбачено Національною стратегією доходів на 2024 – 2030 роки.

Ми маємо запровадити польську модель єдиного податку: РРО від нуля, обсяги – до 2 мільйонів євро, ліміт ПДВ єдиний як для ФОПів, так і для інших. Суму можна обговорювати, але він має бути єдиний. І в межах єдиного податку різні ставки для різних видів діяльності,

– каже голова комітету.

Для порівняння, у Польщі з 2026 року ліміт звільнення від ПДВ підвищили з 200 тисяч до 240 тисяч злотих, що еквівалентно приблизно 56,6 тисяч євро або майже 3 мільйони гривень. За словами Гетманцева, якщо це торгівля, то це 3%, якщо послуги – від 10% і вище.

Які зміни будуть для ФОП

Попри відсутність планів змінювати єдиний податок під час війни, деякі нововведення можуть ухвалити вже цього року. Зокрема, Гетманцев підтримує законопроєкт щодо спрощення адміністрування ПДВ, який наразі готує Міністерство фінансів.

Я вважаю, що до досягнення ліміту для ФОПів, навіть за умови сплати ПДВ не мають блокуватися податкові накладні взагалі. Тобто правила блокування податкових накладних не мають розповсюджуватися на ФОПів до межі досягнення єдиного податку. І багато чого іншого, що спрощує адміністрування, має бути,

– сказав голова профільного парламентського комітету.

До слова, ухвалення закону про скасування окремих пільг зі сплати ПДВ на спрощеній системі було однією з умов нової програми співпраці з МВФ, затвердженої наприкінці лютого цього року. Згодом виконання цієї вимоги відклали приблизно на рік.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що в програмі Ukraine Facility, за яку відповідає Мінекономіки, наразі немає прямої вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів. Міністр визнав, що бізнес негативно реагує на ідею не лише через сам податок, а й через складне адміністрування системи.

Також економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом каже, що найреалістичніше – податковий законопроєкт запрацює аж ніяк не з 2027 року, адже на це немає волі парламенту. Є припущення, що це буде або ж з 2028 року, або ж коли Україна вступить у ЄС. Річ у тім, що ФОП, який має річний дохід на рівні 6 мільйонів гривень, не буде витрачати шалені кошти на адміністрування, бухгалтерію тощо в межах нових змін.