У Львові відкрили вже 8-й McDonald’s: де розташований ресторан

Мережа ресторанів McDonald’s у Львові розширилася. Компанія відкрила у місті Лева ще один ресторан.

Відкриття нового McDonald’s у Львові

Новий ресторан відкрили на вулиці Зелена, 147А. Він став 99-м закладом McDonald’s в Україні та другим у Львові, який відкрили з початку повномасштабного вторгнення.

Цікаво Характер, емоційний інтелект, знання: які риси вирізняють хорошого керівника

У новому закладі працюватимуть понад 80 людей. Він вміщає 123 гостей всередині та ще 144 на терасі. McDonald’s та McDrive працюватимуть з 7 ранку до 22:30. Доставка через McDelivery доступна з 7 ранку до 22 вечора.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

За словами заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірини Кулинич, McDonald’s – один з найкращих партнерів міста, адже має позитивні напрацювання у сфері соціальної відповідальності.

Компанія ніколи не виплачує неофіційної заробітної плати працівникам і є одним з найбільших платників податків. А що найбільше тішить, що інвестиція на цю локацію прийшла в час війни,

– повідомила посадовиця.

Заклад вже відкритий для відвідувачів, тому львів'ян та гостей міста запрошують відвідати новий McDonald’s.