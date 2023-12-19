Открытие нового McDonald's во Львове
Новый ресторан был открыт на улице Зеленая, 147А. Он стал 99-м заведением McDonald's в Украине и вторым во Львове, которое было открыто с начала полномасштабного вторжения.
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В новом заведении будут работать более 80 человек. Он вмещает 123 гостей внутри и еще 144 на террасе. McDonald's и McDrive будут работать с 7 утра до 22:30. Доставка через McDelivery доступна с 7 утра до 22 вечера.
По словам заместителя городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирины Кулинич, McDonald's – один из лучших партнеров города, ведь имеет положительные наработки в сфере социальной ответственности.
Компания никогда не выплачивает неофициальную заработную плату работникам и является одним из крупнейших налогоплательщиков. А что больше всего радует, что инвестиция на эту локацию пришла во время войны,
– сообщила чиновник.
Заведение уже открыто для посетителей, поэтому львовян и гостей города приглашают посетить новый McDonald's.