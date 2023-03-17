У Львові збудують ще один МакДональдс
17 березня 2023, 15:55Читать новость на русском
Джерело:Львівська міська рада
У Львові з'явиться ще один ресторан МакДональдс. У Львівській міській раді розповіли, що це буде вже сьомий заклад американської мережі.
Ще один МакДональдс у Львові
Ще один ресторан МакДональдс у Львові з'явиться на вулиці Зеленій, 147 — неподалік "Арсену".
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Наразі відомо, що там облаштують додаткові виїзди та заїзди, а довкола висадять дерева. На території міста він стане сьомим закладом харчування популярної мережі, окрім того, що поблизу кільцевої дороги.
Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження,
– йдеться у повідомленні міськради.
Нагадаємо, що мережа ресторанів МакДональдс повернулась в Україну ще восени 2022 року та наразі працює у штатному режимі у всіх тих містах, що й раніше. Також наразі це перше повідомлення про відкриття нового ресторану в Україні від початку повномасштабної війни в Україні.