Еще один "МакДональдс" во Львове

Еще один ресторан "МакДональдс" во Львове появится на улице Зеленой, 147 – недалеко от "Арсена".

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Пока известно, что там обустроят дополнительные выезды и заезды, а вокруг высадят деревья. На территории города он станет седьмым заведением питания популярной сети, кроме того, возле кольцевой дороги.

Сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета утвердил градостроительные условия и ограничения,

– говорится в сообщении горсовета.

Напомним, что сеть ресторанов "МакДональдс" вернулась в Украину еще осенью 2022 года и работает в штатном режиме во всех тех городах, как и раньше. Также это первое сообщение об открытии нового ресторана в Украине с начала полномасштабной войны в Украине.