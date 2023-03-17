Ще один МакДональдс у Львові

Ще один ресторан МакДональдс у Львові з'явиться на вулиці Зеленій, 147 — неподалік "Арсену".

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Наразі відомо, що там облаштують додаткові виїзди та заїзди, а довкола висадять дерева. На території міста він стане сьомим закладом харчування популярної мережі, окрім того, що поблизу кільцевої дороги.

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження,

– йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, що мережа ресторанів МакДональдс повернулась в Україну ще восени 2022 року та наразі працює у штатному режимі у всіх тих містах, що й раніше. Також наразі це перше повідомлення про відкриття нового ресторану в Україні від початку повномасштабної війни в Україні.