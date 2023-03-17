Работа во время воздушной тревоги
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что работодатель не имеет права требовать от работника выполнять работу, если это угрожает его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.
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Так что работодатель обязан обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге.
В свою очередь работник вправе отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья, или окружающих его людей и окружающей среды.
Какие условия должен создать работодатель
Лубинец также подчеркнул, что работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. Более того, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:
- нарушение требований об охране труда,
- нарушение требований пожарной или техногенной безопасности,
- служебная халатность.
Таким образом: работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге; работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место,
– подытожил Лубинец.