Кредиты по программе "5-7-9"

На прошлой неделе по государственной программе банками было выдано 511 льготных кредитов на общую сумму 1,9 миллиарда гривен, из которых около двух третей – государственными банками.

С начала полномасштабной войны – более 23 тысяч кредитов, а их объем составил почти 92 млрд гривен.

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Богдан Данилишин Член совета НБУ Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку сельскохозяйственного производства и антивоенные цели.

Оптимизация госпрограмм "5-7-9%"

Данилишин рассказал, что с целью повышения эффективности государственных расходов правительство приняло решение об оптимизации Государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" в условиях военного положения.

Принятыми изменениями для государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предусмотрено:

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых, с возможностью уменьшения, при создании новых рабочих мест, до 7% годовых;

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро- и малых предприятий на уровне 7% годовых с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям.

Для государственной программы "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%":

установление компенсационного вознаграждения для средних и крупных предприятий 11% годовых, с возможностью уменьшения, при создании новых рабочих мест, до 9% годовых;

установление компенсационного вознаграждения для микро- и малых предприятий 9% годовых, с возможностью уменьшения, при создании новых рабочих мест, до 7% годовых.

Отмена кредитов под 0%

Член совета НБУ добавил, что также предусмотрена отмена компенсационных ставок по кредитам и компенсационного вознаграждения за лизингом на уровне 0% годовых и исключение финансирования с целью предотвращения и преодоления последствий пандемии covid-19, в том числе рефинансирования таких кредитов.

По мнению Данилишина, это позволит оптимизировать расходы госбюджета на финансирование указанных программ в соответствии с вызовами времени, направив финансирование на более актуальные направления, обеспечить непрерывное финансирование в условиях роста рыночных процентных ставок по займам и кредитному портфелю.