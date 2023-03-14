Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, новое оружие, технику и лучшее обеспечение для украинской армии.

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Среди ключевых задач в этой сфере:

  • Развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний.
  • Сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений.
  • Вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса. Государственно-частное партнерство. Технологии двойного назначения
  • Разминирование деоккупированных территорий.
  • Реализация формулы мира Владимира Зеленского.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Также продолжим дальнейшую интеграцию в ЕС и НАТО. Наши главные задачи – уже в этом году начать переговоры о членстве в ЕС и углубить политическое сотрудничество с НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности.