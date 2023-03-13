Что предполагает проект об отмене льгот
Напомним, что правительственный проект по отмене льготных 2% налогообложения для ФЛП могут заработать уже 1 июля 2023 года.
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В проекте об отмене указывается, что:
- льготы на налогообложение отменятся для 1 и 2-й группы ФЛП;
- состоится возобновление проведения документальных проверок;
- вернутся штрафные санкции за нарушение использования РРО (Регистратор расчетных операций).
Какими будут налоги для ФЛП в марте
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года).
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ будет составлять 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы на 1 января 2023 года).
Актуально Можно ли забронировать ФЛП и его работников
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ будет составлять 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.